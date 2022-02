Fost subprefect liberal: Liderii PNL Dambovita sunt preocupati de maruntele interese personale

Ana Maria Dragota Zamfir a fost indepartata din functia de subprefect al judetului Dambovita. PNL a dovedit ca nu este un partid modern, interesat sa atraga in randurile sale tineri, de a le oferi o perspectiva in politica, in administratie, de a le arata pana la urma ca rostul lor este acela de a sluji tara si pe cetatean. Nu. Au demonstrat liberalii, prin debarcarea tinerei subprefecte, ca sunt conservatori, fripturisti, angrenati in interes, calauziti doar de imboldul de a acapara cat mai ... citeste toata stirea