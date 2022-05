Fostul Liceu Militar "Nicolae Filipescu", de la Manastirea Dealu, locul unde a studiat ultimul rege al Romaniei

Cladirile fostului liceu militar de la Manastirea Dealu, unde a fost instruit in tinerete Regele Mihai I, au fost date in folosinta gratuita, de catre Primaria Targoviste, Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati din Romania, in 2018. Scopul cedarii cladirilor fostului liceu a fost realizarea unui centru pentru recuperarea militarilor intorsi din teatre de operatiuni. Dreptul de folosinta a fost dat pe o perioada de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii. Conditia este ca, ... citeste toata stirea