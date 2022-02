(FOTO/VIDEO) Colectarea selectiva in judetul Dambovita incepe la data de 1 martie!

Astazi, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a dat startul colectarii selective a deseurilor in judetul Dambovita, in cadrul unui eveniment ce s-a desfasurat in curtea Complexului Turistic de Natatie din Municipiul Targoviste.A fost prezentata infrastructura tehnologica (echipamentele) care va sta la baza sistemului de colectare si transport al deseurilor menajere si reciclabile in perioada 2022 - 2030.Actiunea de astazi reprezinta o noua etapa in care SC Supercom SA ... citeste toata stirea