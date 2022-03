Fructe si sucuri de mere pentru refugiatii din Ucraina, oferite de pomicultorii din Voinesti

La initiativa primarului Gabriel Danut Sandu, gospodarii din comuna Voinesti s-au mobilizat pentru a veni in sprijinul familiilor de ucraineni care au fugit din calea bombelor, dar si pentru a ajuta cetatenii altor state, muncitori si studenti prinsi de razboi in orasele Ucrainei.Peste doua tone de mere si 300 de litri de suc natural pasteurizat, ambalat in recipiente speciale, au luat, astazi - 4 martie 2022, drumul Capitalei. Fructele si sucurile au ajuns la cele cateva sute de refugiati ... citeste toata stirea