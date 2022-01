Functionarea scolilor va depinde de gradul de ocupare al paturilor din spitatele judetene

In cursul serii trecute, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis modul in care vor functiona unitatile scolare. Potrivit CNSU scenariile vor depinde de rata de ocupare a paturilor destinate pacientilor cu COVID la nivel judetean.Astfel, scolile vor functiona online doar cand rata trece de 75%.CNSU precizeaza faptul ca hotarea a fost luata "in sensul permiterii desfasurarii cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant preuniversitar/conexe, in functie de rata de ... citeste toata stirea