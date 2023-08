Din cauza cresterii consumului de apa in aceasta perioada caniculara, care a depasit debitul maxim al sursei de alimentare, incepand de astazi, 23 august 2023, furnizarea apei potabile in comuna Valea Lunga - satele Cricov, Gorgota, Stubee Tisa, Ogrea, Valea Mare, Mosia Mica se va face dupa urmatorul program: 05:00 - 09:00 si 17:00 - 22:00.Situatia se va actualiza in functie de conditiile meteo - precizeaza Compania de Apa Targoviste Dambovita.Atentie! De ... citeste toata stirea