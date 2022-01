In calitate de presedinte al Comisiei Internationale a Federatiei Romane de Baschet, functie obtinuta in luna august a anului trecut, Gabriel Boriga, city-manager al municipiului Targoviste, a participat, in cursul zilei de ieri, la intalnirea cu secretarul general al FIBA, Andreas Zagklis. Evenimentul a avut loc in contextul in care tara noastra va gazdui in luna octombrie a.c. Campionatul Mondial U23 de baschet 3×3."In debutul anului 2022 am avut placerea de a discuta cu secretarul ... citeste toata stirea