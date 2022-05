GAESTI: Barbat de 65 de ani, arestat pentru agresiune sexuala fata de o minora

La data de 12 mai a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaesti, au realizat probatoriul privind savarsirea infractiunii de agresiune sexuala, fapta prevazuta de art. 219 din Codul Penal, de catre un barbat, in varsta de 65 de ani, din orasul respectiv.Barbatul este banuit ca, in luna aprilie a.c., in calitate de instructor de dans, ar fi agresat sexual o minora, in varsta de 14 ... citeste toata stirea