La data de 9 august a.c., in urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaesti, fata de un barbat de 43 de ani, din Gaesti, a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore. Barbatul este cercetat pentru comiterea infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca, in zilele de 12 iulie, 20 iulie si 4 august a.c., in timp ce s-ar fi aflat in locuri ... citeste toata stirea