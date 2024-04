GAESTI: Un copil de trei ani a fost gasit singur pe strada

La data de 14 aprilie a.c., in jurul orei 20:30, patrula de ordine publica din cadrul Politiei Orasului Gaesti a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca, pe strada 13 Decembrie, in proximitatea unui magazin, a fost gasit un copil, de aproximativ 3 ani. Politistii s-au deplasat la fata locului si au preluat minorul. Ulterior, mama acestuia a fost identificata de politisti, pe aceeasi steada, in timp ce il cauta. Din primele ... citește toată știrea