Gala asigurarilor sociale de sanatate in judetul Dambovita

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Dambovita organizeaza in premiera, vineri - 20 mai 2022, in colaborare cu Liceul de Arte Balasa Doamna Targoviste, "Gala asigurarilor sociale de sanatate" - un eveniment ce se doreste a fi un act de mobilizare sociala pentru promovarea si sustinerea calitatii serviciului medical. Gala va avea loc la Cinematograful Independenta, de la ora 12:00."Marcam implinirea a 23 de ani de activitate in slujba asiguratului dambovitean. Au fost ani de munca, de ... citeste toata stirea