*Elevii si profesorii au fost rasplatiti cu diplome, flori si premii pentru performantele realizate in acest an scolarPeste 200 de elevi au participat vineri, 07 iulie, la cea de-a VII-a editie a Galei performantei in educatia targovisteana, eveniment organizat la Cinematograful "Independenta" de catre Primaria municipiului Targoviste. Autoritatile locale a adus in lumina reflectoarelor elevii si profesorii, care prin daruirea, munca si rezultatele lor extraordinare obtinute la examenele ... citeste toata stirea