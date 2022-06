Garda de Mediu, in control la societatea din judetul Arges unde au ars 1.000 de tone de deseuri

Comisarii Garzii de Mediu au efectuat, miercuri - 15 iunie 2022, sub coordonarea comisarului general adjunct, damboviteanul Florin Banica, verificari la societatea din Bradu, judetul Arges, unde a izbucnit un incendiu de proportii, cu cateva zile in urma, in care au ars 1.000 de tone de deseuri, in principal nepericuloase. Controlul a vizat respectarea prevederilor din autorizatia de mediu."Operatorii economici trebuie sa inteleaga faptul ca toate conditiile de functionare impuse sunt ... citeste toata stirea