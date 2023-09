Primaria Targoviste a facut, saptamana aceasta, primii pasi in procesul de inlocuire a interactiunii cu cetateanul. Ne-a informat edilul Daniel Cristian Stan ca proiectul care a vizat digitalizarea administratiei publice este pe final, iar de luni, 18 septembrie, in cadrul aparatului de specialitate nu mai circula documente pe suport de hartie. Totul se semneaza si se transmite in format digital, inclusiv documentele aferente convocarii sedintelor Consiliului Local Municipal."Asta inseamna ca, ... citeste toata stirea