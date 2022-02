Gata! Incep lucrarile la reteaua de gaze naturale pentru comuna Poiana

Miercuri - 16 februarie 2022, Primaria Poiana va preda, in prezenta tuturor factorilor responsabili, amplasamentul pentru realizarea retelei de distributie gaze naturale in comuna. Este vorba despre terenul pe unde va fi introdusa conducta. A fost un proces de lunga durata, dar asteptarea a luat sfarsit.Odata predat amplasamentul, se intra in linie dreapta, adica incep lucrarile propriu-zise, in acest moment fiind obtinute toate avize necesare. Investitia, in valoare de 4.697.985,08 ... citeste toata stirea