"Gata oricand! - Eroii de la Podul Jiului", un film-simbol pe care nu ar trebui sa-l ratezi!

Aseara. Cinematograful Independenta din Targoviste. O premiera cinematografica. "Gata oricand! - Eroii de la Podul Jiului". Un film impresionant, in care joaca si actorul Teatrului Tony Bulandra Targoviste, Liviu Cheloiu. Spectatori multi, dar nu destui! In vremurile Netflixului, este probabil greu sa mai aduci omul in sala de cinema.Totul pleaca de la o poveste pe care batranul comisar Popilian i-o relateaza marelui sculptor Constantin Brancusi, in preajma santierului unde se inalta printre ... citeste toata stirea