Si in acest an, de Zilele Cetatii, in cadrul ceremoniei Sedintei Festive a Consiliului Local al municipiului Targoviste, administratia locala a acordat titlul de "Cetatean de Onoare". Daca pana acum astfel de distinctii se acordau persoanelor mai in varsta, ca si recunoastere a intregii cariere de aceasta data, in premiera, titlul l-a primit un tanar de 18 ani, fost elev al Colegiului National "Ienachita Vacarescu, cu un palmares extraordinar de medalii la olimpiade si concursuri internationale ... citeste toata stirea