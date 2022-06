Giurgiu: Filtre rutiere in zona oraselor Mihailesti si Bolintin-Vale

Politistii din Giurgiu au verificat, in aceasta dimineata, in intervalul orar 06:00-09:00, peste 90 de autovehicule pentru transportul public de marfa si persoane. Filtrele rutiere au fost organizate in zona oraselor Mihailesti si Bolintin-Vale."In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 47 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 54.220 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale.Politistii rutieri au verificat legalitatea tipului de transport, detinerea si verificarea ... citeste toata stirea