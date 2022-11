Giurgiu: Grup specializat in evaziune fiscala, trimis in judecata de DIICOT

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Giurgiu au trimis in judecata 10 persoane cercetate si acuzate de savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si evaziune fiscala in forma continuata.Se precizeaza in comunicatul transmis presei ca, in perioada 2012-2015, inculpatii creasera un mecanism complex, format din mai multe societati, controlate prin interpusi, prin intermediul carora au fost ... citeste toata stirea