Glodeni, in sarbatoare. 496 de ani de atestare documentara

In mai toate localitatile din Romania, in preajma unor mari sarbatori religioase, autoritatile organizeaza targuri traditionale si manifestari cultural-artistice si de divertisment. Dupa cei doi ani de pandemie, romanul simte nevoia de a petrece, de a socializa, de a comunica intr-un cadru mai larg. Astfel de evenimente au fost reluate si in judetul Dambovita.Ieri - 20 mai 2022, cetatenii din comuna Glodeni, si nu numai ei, au petrecut de "Ziua localitatii". Frumoasa asezare de deal ... citeste toata stirea