"Gradina din Baleni", mica afacere de familie dezvoltata in pandemie, infrunta gerul. "Este mult verde la noi in solar"

Chiar daca afara de ger, in solariile din Baleni, munca incepe la primele ore ale diminetii. Trufandalele sunt pregatite si spalate pentru a fi duse la piata. Verzi si proaspete, legumele se produc pe banda rulanta in solarii. "Gradina din Baleni", o mica afacere de familie, pune la vanzare, in special in Bucuresti, Ilfov sau Corbeanca salata, ceapaE verde, ridichii, ceapaE uscataE albaE , usturoi verde etc, dar si fructe si muraturi. "Este mult verde la noi in solar acum. Livram produsele ... citeste toata stirea