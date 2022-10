Gradinita 8, reabilitare pe ultima suta de metri

*Potrivit primarului Daniel Cristian Stan, valoarea proiectului este de aproximativ 12 milioane de lei. Gradinita "Raza de Soare" va avea si o sala in care vor putea fi organizate atat activitati sportive, cat si festivitatiGradinita Nr 8 "Raza de Soare" din municipiul Targoviste se apropie cu pasi repezi de finalizare. Executivul Primariei a facut ieri o vizita de lucru in teren, in cadrul careia, primarul Daniel Cristian Stan, a prezentat stadiul investitiei ce vizeaza reabilitarea, ... citeste toata stirea