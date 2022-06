Gradinita de la Sagricom, aproape de finalizare

*Tot in aceasta zona, administratia locala va construi o cresa, tot din fonduri nerambursabileLucrarile de la prima gradinita din cartierul Sagricom din municipiul Targoviste au ajuns la un stadiu avansat! Executivul Primariei reprezentat de primarul Daniel Cristian Stan, viceprimarii Monica Ilie si Catalin Radulescu, au facut o vizita in teren la obiectivul ce vizeaza constructia unei gradinite ridicate de la 0 (zero). Proiectul este realizat in baza parteneriatului dintre Primaria ... citeste toata stirea