In prima zi a anului scolar 2023 - 2024, Primaria Salcioara, din judetul Dambovita, a inaugurat o noua institutie de invatamant. Este vorba despre gradinita cu program normal din satul Mircea Voda, construita de la zero. Proiectul, in valoare de aproximativ 4 milioane de lei, a fost derulat cu fonduri europene nerambursabile.Lucrarile au inceput in 2020 si au fost definitivate anul trecut, insa a trebuit parcursa apoi procedura de obtinere a tuturor avizelor si autorizatiilor de functionare, ... citeste toata stirea