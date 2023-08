In ciuda vremii caniculare, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, s-a aflat, astazi - 25 august 2023, la Potlogi, unde a participat la inaugurarea unei gradinite in satul Romanesti.Unitatea de invatamant prescolar are in structura sase sali de clasa dotate cu tot ceea ce este necesar procesului educational si petrecerii timpului intr-un mod placut, confortabil de catre cei mai mici locuitori ai asezarii. Investitia se ridica la aproximativ 3.200.000 de lei.La ... citeste toata stirea