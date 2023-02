Grup infractional, destructurat de politistii si procurorii DIICOT din Ialomita

Politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ialomita, impreuna cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Ialomita, au documentat activitatea infractionala a unor persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat si practicarea traficului de droguri de risc.Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului 2022, banuitii ar fi constituit un grup infractional organizat, specializat in comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc. Acestia, in ... citeste toata stirea