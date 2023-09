Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiesti, au executat, astazi, 4 perchezitii in locatii din judetele Prahova si Ialomita, la domiciliile unor persoane cercetate intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti, facilitarea sederii ilegale in Romania, trafic de persoane, spalarea banilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata si ... citeste toata stirea