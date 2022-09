Grupul Beltrame a obtinut avizul tehnic necesar pentru vanzarea otelului beton produs la COS Targoviste

Compania Donalam - AFV Beltrame, care a preluat in luna martie 2022 fostul Combinat de Oteluri Speciale Targoviste, fidela angajamentelor asumate, a repornit in aceasta perioada activitatea laminorului de otel beton si a celui de bare de otel special. De asemenea, au fost demarate procesele pentru certificare, iar, la finalul lunii august a fost obtinut avizul tehnic necesar pentru comercializarea produselor. Precizam ca Beltrame este, in prezent, singurul producator de otel beton din Romania. ... citeste toata stirea