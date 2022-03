Grupul italian Beltrame a cumparat si va relansa Combinatul de la Targoviste. Cand se fac primele angajari

S-a semnat preluarea COS Targoviste de catre firma Beltrame, dupa finalizarea tranzactiei de 38 de milioane de euro, suma pe care italienii au virat-o in contul creditorilor. Pentru colosul industrial incepe o noua etapa, sub "umbrela italiana", dupa ce ani la randul a fost sub patronaj rusesc. Beltrame, firma care a castigat licitatia in fata Liberty Galati, a platit in totalitate suma fixata pentru preluarea activelor COS Targoviste si urmeaza sa angajeze 200 de persoane in acest an. ... citeste toata stirea