Gura de oxigen pentru Chindia. Formatia lui Sandoi a a invins in deplasare Academica Clinceni, scor 3-0

Chindia Targoviste a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a patra a play-out-ului Ligii 1. Golurile au fost marcate de Florea in minutul 29, dintr-o lovitura libera executata perfect, Serban in minutul 33 si Passaglia in prelungiri. Academica Clinceni: Ureche - Stefan, Tsvetkov (Obedeanu '81), C. Ion - Florica (Vlasceanu '60), Vrdoljak, Gogov (Oprea '81), Rufati - R. Ion, Dumitrache (Jerdea '60), Alghoul (Massaro '73). Antrenor: ... citeste toata stirea