Fermierii reuniti in Forumul Agricultorilor si Procesatorilor Profesionisti din Romania (FAPPR) au adresat o scrisoare deschisa premierului Marcel Ciolacu si ministrilor de la Agricultura, Externe, Finante si Turism, in legatura cu efectele imediate si consecintele pe termen lung ale incetarii, in noaptea de vineri 15 septembrie, a interdictiei privind importurile de cereale ucrainene in cele cinci state UE vecine ale Ucrainei."Ne vedem obligati sa va atragem atentia ca aveti obligatia morala ... citeste toata stirea