Haideti sa aratam ca romanii sunt alaturi de cei care au fugit din calea acestui razboi nedrept!

Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a lansat, astazi - 27 februarie 2022, un apel la solidaritate cu poporul ucrainean care are nevoie de sprijin din cauza razboiului pornit de Rusia."Sa intri intr-un magazin, iar persoana aflata in fata ta sa aiba un cos plin de cutii de lapte praf si alimente si sa o auzi spunand: "Pentru copiii refugiatilor din Ucraina!" arata ce fel de oameni suntem.Sa vezi zeci de oameni care, poate din putinul lor, au facut in asa fel incat ... citeste toata stirea