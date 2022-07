Haidook Summer Fest 2022, in acest weekend la Brebu, in judetul Dambovita

In perioada 8 - 10 iulie 2022, se va desfasura in comuna Runcu, din judetul Dambovita, pe dealul "Varf la In" din satul Brebu, cea de-a sasea editie a Haidook Summer Fest, un eveniment cu si despre cai, organizat de Primaria si Consiliul Local Runcu, cu cu sprijinul Asociatiei Ride Wild Carpathia si al Federatiei Romane de Turism Ecvestru."In centrul acestei editii se afla comunitatea. Oamenii si locurile ascunse intre Muntii Leaota si Bucegi poarta inca amintirea haiducilor de altadata - ... citeste toata stirea