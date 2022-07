Haiducii si caii lor neimblanziti se strang la Brebu, un sat de la poalele Muntilor Leaota, din Dambovita

Haidook Summer Fest, festivalul estival al haiducilor, a ajuns la cea de-a sasea editie si va avea loc, in weekendul 8-10 iulie, in satul Brebu, comuna Runcu, din Dambovita, la poalele Muntilor Leaota. Evenimentul are loc in perioada 8-10 iulie 2022, pe dealul "Varf la In" din satul Brebu, comuna Runcu, Dambovita. Haidook Summer Fest este un eveniment cu si despre cai, fiind implicate autoritatile locale si Asociatia Ride Wild Carpathia si Federatia Romana de Turism Ecvestru. "In centrul ... citeste toata stirea