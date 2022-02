Help Home Targoviste, centru de terapie pentru adolescentii cu autism din judetul Dambovita

In luna martie 2022, Asociatia Help Autism va deschide un centru in Targoviste, in cadrul caruia tinerii cu autism din judetul Dambovita vor avea sansa sa urmeze un program dedicat si special, cu sustinere zilnica a unor specialisti in domeniu."Familiile tinerilor cu varsta biologica intre 10 si 23 de ani isi pot inscrie copiii in programul Help Home pana pe 15 februarie. Psihoterapeutii din centrul Help Home Targoviste vor urmari si vor dezvolta abilitatile unei vieti independente, atat de ... citeste toata stirea