Hotelul spatial gandit de un elev roman, premiat de NASA. Poate sustine pana la 10.000 de persoane

Vlad Panduru, elev in clasa a XI-a, la Liceul Teoretic "Ion Ghica", din orasul dambovitean Racari, se numara pintre cei mai vizionari elevi din lume. Vlad, alaturi de opt colegi din Bucuresti, Constanta si Braila (echipa "4Future"), a castigat premiului "Honorable Mention" (n.r. mentiune), la NSS Space Settlement Contest, un concurs international organizat de National Space Society in colaborare cu NASA. Fara vreun profesor indrumator, elevii au realizat conceptul unui hotel care pluteste in ... citeste toata stirea