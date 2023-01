Hoti, blocati in trafic de politistii damboviteni

Aveti mare grija fiindca s-au inmultit hotii! Era de asteptat, tinand cont de criza socio-economica in care ne balacim de vreo doi ani. Noaptea trecuta, politistii din cadrul IPJ Dambovita si agenti de la Directia Operatiuni Speciale au depistat in trafic o masina in care se aflau trei barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 31 de ani, banuiti de savarsirea mai multor infractiuni de furt si furt calificat, fapte ce ar fi fost savarsite in localitati din judetele Dambovita, Arges si Prahova. ... citeste toata stirea