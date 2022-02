Hoti, incoltiti in trafic de politisti! Aveau asupra lor bani si bunuri furate

In cursul diminetii de astazi - 5 februarie 2022, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si de la Inspectoratul Judetean de Politie Giurgiu, cu sprijinul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Operatiuni Speciale, au surprins in flagrant 4 barbati, cu varste cuprinse intre 21 si 43 de ani, care se deplasau cu un autoturism. In masina au fost gasiti peste 65.000 de lei, 1.500 de euro si 20 de tablete destinate unor unitati de invatamant. Banii ... citeste toata stirea