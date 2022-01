Ialomita: Trei incendii de vegetatie uscata in cateva ore

Calendaristic, suntem abia la jumatatea iernii, insa lipsa zapezii i-a determinat pe oameni sa inceapa curatenia pe terenurile agricole si, de aici, aparitia incendiilor de vegetatie. Spre exemplu, pompierii din judetul Ialomita au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru stingerea a trei focuri izbucnite in camp, in localitatile Bucu, Adancata si Barbulesti. Au fost afectate peste 60 de hectare de teren. La Bucu si Adancata echipajele ISU au fost sprijinite si de angajatii Serviciului Voluntar ... citeste toata stirea