Iarna ce va sa vina a inceput deja sa-i sperie pe primarii din Romania

In timp ce in judetul Dambovita este intrecere intre primariile care organizeaza petreceri de zilele comunelor cu cat mai multi lautari si cu nume sonore ale scenei muzicale, in Tulcea, edilii localitatilor rurale au iesit la interval pentru a trage un semnal de alarma cu privire la iarna care urmeaza. Spun acestia ca au nevoie de bani pentru a putea asigura cheltuielile de functionare a institutiilor pe care le administreaza. Necazul a plecat de la scumpirile care par sa nu se mai opreasca la ... citeste toata stirea