In cursul zilei de ieri, administratia locala a comunei Ulmi a semnat contractul pentru modernizarea iluminatului public in toate satele comunei. Astfel, cu finantare nerambursabila de la Administratia Fondului de Mediu, peste 590.000 milioane de lei vor fi investiti in sisteme de iluminat LED, ceea ce va duce, implicit, si la scaderea semnificativa a consumului anual de energie electrica. "Impreuna cu domnul Laurentiu Neculaescu, presedintele AFM, am semnat un nou ... citeste toata stirea