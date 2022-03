Imaginile rodniciei pe care pomicultorii nu si-ar fi dorit sa le vada. Beciurile sunt ticiste cu mere. "Le facem suc si tuica"

Pomicultorii s-au bucurat degeaba, in toamna trecuta, atunci cand si-au adunat recolta din livezi. 80 de tone la hectar a fost media in livezile din Voinesti, iar productia mare a facut ca merele sa zaca in beciuri, care sunt ticsite, si la aceasta ora. In pragul lunii aprilie, depozitele pomicultorilor din Voinesti sunt pline cu mere, se vaita ei si spun ca asa ceva nu s-a mai intamplat pana acum. Desfacerea este o mare problema, care blocheaza vanzarile. Cum afara s-a incalzit, merele incep ... citeste toata stirea