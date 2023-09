Suntem prinsi in acest vartej al vietii. De cele mai multe ori, vedem doar ce avem in fata. Ne chitim pe drumul nostru. Ne este frica sa ne abatem de la acest traseu. Nu mai privim in stanga sau in dreapta. Uneori, desi nu ar trebui, ne plangem de mila. Ne comparam existenta cu a altora, suntem invidiosi, orgoliosi, cautam sa ne mentinem in acest pluton orb al materialitatii, al goanei dupa bani, dupa putere, dupa siguranta...Nu stim si parca nu ne mai pasa sa aflam ca in jurul nostru, ... citeste toata stirea