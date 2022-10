Import de deseuri cu substante periculoase, la o societate din Priboiu

In cursul zilei de ieri, 3 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, impreuna cu reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu-Comisariatul Judetean Dambovita, au efectuat verificari cu privire la legalitatea operatiunilor desfasurate de o societate comerciala cu punct de lucru in Priboiu.Astfel, in urma controlului, s-a constatat ca societatea a importat in zilele de 27 septembrie a.c. si 3 octombrie a.c., cantitatea de 44.000 de kilograme de ... citeste toata stirea