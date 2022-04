In aceasta cetate poti cere adevar si poti muri din minciuna

Deputatul Ionut Vulpescu, fost ministru al Culturii, a postat pe pagina sa de Facebook, in preajma Sarbatorii Invierii Domnului, un text exceptional, o pledoarie despre putere, despre pervertirea rapida a celor care ajung conjunctural in jilturi si uita rapid de unde au plecat si care le sunt rosturile in societate. Ionut Vulpescu radiografiaza discret societatea actuala, invocand cele intamplate acum doua mii si ceva de ani, cand Mantuitorul Lumii s-a lasat chinuit, purtat pe Drumul Suferintei, ... citeste toata stirea