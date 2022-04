In casa noua, de Paste. Visul implinit al Andreei, fetita de 6 ani din Vacaresti, ajutata de romani din Diaspora

Asociatia "Marius si Prietenii", condusa de fostul soldat in Legiunea Franceza, Marius Simionica, a dus la indeplinire un nou proiect de suflat. O fetita de 6 ani din comuna damboviteana Vacaresti, a primit, chiar in Joia Mare, cheile noii sale locuinte. Constructia noii locuinte a durat 33 de zile, aceasta fiind cea de-a opta casa pe care Asociatia "Marius si Prietenii" o construieste, cu ajutor de la Diaspora, pentru cei nevoiasi. "Am reusit sa finalizam casa in preajma sarbatorii sfinte de ... citeste toata stirea