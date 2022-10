In curand, clinica de cardiologie cu internare de o zi in Parcul Industrial Moreni

In aceasta toamna, isi va deschide portile, in Parcul Industrial Moreni, o clinica de cardiologie cu internare de o zi. Aparatura medicala a fost deja adusa - ne informeaza Gabriel Purcaru, directorul Parcului.Mai sunt necesare doar cateva avize de specialitate si apoi locuitorii din Moreni si cei din comunele limitrofe vor putea primi consultatii de specialitate, inclusiv in chirurgie vasculara. Medicii vor veni din Bucuresti, iar clinica va functiona de luni pana vineri, urmand sa se ... citeste toata stirea