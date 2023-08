In judetul Dambovita, sunt in derulare 13 contracte cu furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu - ne informeaza Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. Dintre acestea, doua sunt in meciul rural, la Odobesti si Sacuieni (comuna Gura Ocnitei), iar celelalte sunt incheiate cu furnizori din Targoviste - 8 si Pucioasa - 3.Recomandarea pentru astfel de servicii se face de catre medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din spitale, ... citeste toata stirea