Primaria Targoviste a obtinut o finantare nerambursabila de peste 21,5 milioane de lei, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", pentru reabilitarea si modernizarea a opt artere rutiere importante, precum si a trotuarelor aferente. Sunt incluse in acest proiect bulevardele Independentei si Libertatii, strazile Calea Domneasca, 9 Mai, Virgil Draghiceanu, Aleea Grivita, Gabriel Popescu si Boerescu Zaharia. Lucrarile sunt in derulare si vor fi finalizate in cel mult 12 luni - spune ... citeste toata stirea