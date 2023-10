Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita informeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ca, in luna octombrie 2023 sunt prognozate spre a fi deschise 10 programe de formare profesionala GRATUITE, dupa cum urmeaza:montator instalatii solare, confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice, agent de securitate, receptioner hotel, ospatar, coafor, bucatar, ingrijitor spatii verzi, electrician in constructii si specialist in managementul deseurilor.AJOFM ... citeste toata stirea